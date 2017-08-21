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ABD'de Konfederasyon heykeline bomba koyma girişimi

- Houston'da Konfederasyon dönemine ait bir heykele patlayıcı maddelerle zarar vermek isteyen kişi yakalandı

ABD'de Konfederasyon heykeline bomba koyma girişimi

NEW YORK (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir parkta yer alan Konfederasyon dönemine ait heykeli patlayıcı kullanarak yıkmak isteyen kişi yakalandı.

Federal yetkililer, cumartesi gecesi, Konfederasyon askeri Richard Dowling'e ait heykelin altına patlayıcı madde yerleştirmeye çalışan Andrew Schneck'in (25) gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkilier, Schneck hakkında kamu malına kasten zarar vermek ve tahrip etmeye çalışmaktan dava açılacağını belirtti.

Konfederasyon anıtlarına dair tartışmalar nedeniyle Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında bir kişi yaşamını yitirmişti. Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neo-nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.




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Anahtar Kelimeler:
Konfederasyon Heykeli
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