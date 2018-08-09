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ABD'de Kongre üyesi borsa manipülasyonuyla suçlandı

- Temsilciler Meclisi üyesi Christopher Collins'in hissedarı olduğu şirket hakkında, yaptığı içerden bilgilendirmeyle oğlunun hisse değer kaybından zarara uğramasını engellediği öne sürüldü

ABD'de Kongre üyesi borsa manipülasyonuyla suçlandı

NEW YORK (AA) - ABD'de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Christopher Collins, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) içerden bilgi sızdırılmasıyla manipülasyona yol açtığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

New York Güney Bölge Savcılığı, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Collins'in hissedarı olduğu ve yönetim kurulunda bulunduğu bir biyoteknoloji şirketine ait kritik bilgileri oğlu Cameron Collins'e aktararak, onun elindeki şirket hisselerini satıp, bir süre sonra ortaya çıkacağı bilinen değer kaybından zarar görmesini engellediğini ileri sürdü.

Savcılık Colins'i içerden bilgi ticareti yapmakla suçladı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Avustralya merkezli biyoteknoloji şirketi Innate Immunotherapeutics Ltd.'ın yüzde 17 hissesine sahip olan ve yönetim kurulunda bulunan 68 yaşındaki Collins'in, 22 Haziran'da şirketin çoklu doku sertleşmesi hastalığına karşı geliştirdiği aşının klinik denelemerde başarısız olduğuna dair oğlunu bilgilendirdiği belirtildi. Collins'in oğlunun, Kongre üyesi olan babasından aldığı haber doğrultusunda, klinik denemelerin başarısız olduğu kamuoyuna duyurulmadan önce şirket hisselerini elinden çıkardığı kaydedildi.

Şirket hisseleri, söz konusu klinik denemelerin başarısız olduğunun açıklanmasıyla yüzde 92 değer kaybetti.

Cameron Collins'in babasının yaptığı içerden bilgilendirme sayesinde hisselerdeki değer kaybından kaynaklanacak 570 bin 900 dolarlık zarardan kurtulduğu ifade edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Temsilciler Meclisi üyesi Collins, kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsa Kanunu, içerden bilgi ticaretini dolandırıcılık kapsamında suç sayıyor.


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