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ABD'de korkulu kasırga bekleyişi

- Saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan Irma kasırgası, ABD'de korkuya neden oldu - ABD Ordusu, Key West deniz havacılık istasyonundaki 5 bin asker ve sivili tahliye etti

ABD'de korkulu kasırga bekleyişi

NEW YORK (AA) - Atlantik Okyanusunda görülen ve saatteki hızı 297 kilometreye kadar çıkan Irma kasırgasının ABD'yi vurma ihtimali, ülkede büyük bir korkuya neden oldu.

Beşinci kategorideki kasırganın Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra hafta sonu ABD'de etkili olması bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki korkulu bekleyiş ve kasırga hazırlıkları devam ediyor.

Irma kasırgasının etkili olduğu Antigua and Barbuda'ya bağlı Leeward Adalarındaki yerel yetkililer, elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden olması dolayısıyla halka kapalı yerlerde kalmaları çağrısında bulundu.

Porto Riko ve Virjin Adalarında acil durum ilan edilmesine neden olan kasırga yüzünden Bahamalarda 6 ada tahliye edildi.

Leeward Adalarında 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adalarında hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturması tahmin ediliyor.

- ABD'de korkulu bekleyiş

ABD'de Teksas ve Louisiana eyaletleri, Harvey fırtınasının yaralarını sarmaya çalışırken, Atlantik üzerinden gelen Irma kasırgasının Florida'yı vurma ihtimali, eyalet sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu.

Meteoroloji uzmanları, Irma kasırgasının, Florida'yı vurma ihtimalinin gittikçe yükseldiğini kaydetti.

Kasırga nedeniyle Florida'da önceki gün eyalet genelinde acil durum kararı alınmıştı.

Florida'nın Monroe Count idari amirliği, Key West bölgesinde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesine karar verdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı son açıklamada, "Irma, potansiyel olarak yıkıcı olan beşinci kategorideki kasırga ve etkili olduğu bölgelerde hayatı tehdit eden rüzgar ve tehlikeli yağışlara yol açacak" ifadesini kullandı.

Yetkililer, kasırganın vurma ihtimali olan Miami-Dade County'de oturanlara, deniz seviyesinin yüksek olduğu yerleşim yerlerine gitmeleri uyarısında bulundu.

Kasırganın etkilemesi beklenen bölgelerde, halkın marketlere akın ettiği ve rafları boşalttığı belirtiliyor.

- 5 bin asker ve sivil tahliye edildi

ABD ordusu, Florida'nın Key West bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz havacılık istasyonundaki 5 bin kişiyi tahliye etti.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Patrick Ryder, kasırga beklentisi nedeniyle F-16 uçaklarının büyük bir kısmının güney Florida'daki Homestead Hava Koruma Üssüne taşınmasına yönelik bir plan hazırladıklarını bildirdi.

Uzmanlar, Irma kasırgasının ardından Atlantik Okyanusu'nda çarşamba akşamı itibarıyla saatteki hızı 160 kilometreye ulaşacak Jose adında yeni bir tropikal fırtınanın çıkmasının beklendiğini açıkladı.

- ABD, Küba'ya gidecek vatandaşlarını uyardı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Irma kasırgasının etkili olması beklenen Küba'ya seyahatte bulunacak vatandaşlarını uyararak seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Açıklamada, Irma'nın hayatı tehdit edecek derecede sel, toprak kayması ve deniz sularının yükselmesine yol açacağını ve bakanlığın 6 Eylül'de kasırga nedeniyle ABD hükümeti çalışanlarının ve ailelerinin adadan ayrılmalarına izin verdiğini kaydetti.

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