ABD'de Kurban Bayramı

NEW YORK/CHICAGO (AA) - ABD'nin New York ve New Jersey eyaletinde yaşayan farklı ülkelerden binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etti.

Brooklyn bölgesindeki Bensonhurst Park'ta toplanan binlerce Müslüman açık havada namaz kıldı. Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Çıkışta çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Queens'teki Bangladeşli Müslümanlar da bayram namazını, cemaatten birkaç kişinin kiraladığı bir okulun bahçesinde kıldı.

Namazın ardından başta Arakan ve Suriye'dekiler olmak üzere tüm dünyada baskı ve zulme uğrayan Müslümanlar için dualar edildi.

- "İslam, Amerika’daki en çeşitli insan topluluğunu temsil ediyor"

New Jersey eyaletinin kuzeyindeki Darul Islah, Mescid el-Aişe, Minhacul Kur'an ve Nidaul camilerinin temsilcileri, cemaatlerini fuar ve spor binası Teaneck Armory’ye davet etti.

Yaklaşık beş bin Müslüman'ın katıldığı namaza, aralarında Teaneck Belediye Başkanı Muhammed Hamiduddin’in de yer aldığı yetkililer iştirak etti. Namazın ardından pizza ve içecek ikramı yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Darul Islah Camisi Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Talat, "Amerikalı Müslümanlar olarak farklılıklarımızı bir kenara koyup, mevcut çeşitliliğimizi zenginlik bilmeliyiz. İslam, Amerika’daki en çeşitli insan topluluğunu temsil ediyor. Bu büyük bir nimet." dedi.

- Chicago'da namaz stadyumda kılındı

Öte yandan, Chicago kentinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bayram namazı stadyumda kılındı.

Toyota Park Stadyumu'nda kılınan namaz öncesinde Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı konuşmada, dünyanın içinde bulunduğu kritik dönemde Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

İmam Şeyh Cemal Said’in kıldırdığı namazda sahaya sığamayan çok sayıda Müslüman, seyirciler için ayrılan koltuklu bölümde saf tutmak zorunda kaldı.