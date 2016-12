ABD'de milyon dolarlık kürk hırsızlığı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentindeki ünlü bir mağazadan 1 milyon dolar değerinde kürk mantolar çalındı.



Manhattan'da Madison Caddesi'nde yer alan lüks mağazanın sahibi Dennis Basso, yaptığı açıklamada, hırsızların mağazasından 1 milyon dolar değerindeki kürk mantoları çaldığını söyledi.



Bir paltonun değeri 200 bin dolar

Madison Caddesi'nde yer alan dört katlı mağazaya sabaha karşı giren hırsızların aralarında samur kürk mantoların da bulunduğu en pahalı olanları aldığını belirten Basso, çalınanlar arasında 200 bin dolar değerinde paltolar olduğunu kaydetti.



Mağazasından ünlü isimlerin alışveriş yaptığını anımsatan Basso, bu olayın belki de şimdiye kadar New York'ta meydana gelen en büyük kürk soygunu olduğunu aktardı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.