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ABD'de Müslüman öğrenciye ayrımcılık iddiası

- Apple Valley kentinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmada Müslüman kız öğrenciye kelepçe takıp başörtüsünü çıkardığı iddia edilen güvenlik görevlisi zorunlu izne çıkarıldı

ABD'de Müslüman öğrenciye ayrımcılık iddiası

NEW YORK (AA) - ABD'de Apple Valley kentinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmada Müslüman kız öğrenciye kelepçe takıp başörtüsünü çıkardığı iddia edilen güvenlik görevlisi zorunlu izne çıkarıldı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada, bir erkek öğrencinin 15 yaşındaki Müslüman kız öğrenciye "terörist" diye bağırması üzerine çıkan tartışmaya müdahale eden okulun Jason Rieck adlı güvenlik görevlisinin aşırı güç kullanarak kız öğrenciyi okuldan uzaklaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik görevlisinin tartışma sırasında sadece Müslüman kız öğrenciye müdahale ettiği, genç kızı kelepçe takıp başörtüsünü çekerek polis departmanına götürdüğü aktarıldı.

Okul yönetimi, Jason Rieck'in zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı. CAIR, güvenlik görevlisinin disipline sevk edilerek hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Apple Valley Polis Departmanı da tartışmaya tanık olan öğrencilerle konuşmaya çalıştıklarını, ancak şimdiye kadar ırkçı bir şikayet almadıklarını açıkladı.

Olayın ardından kısa süreliğine okuldan uzaklaştıran ve adı açıklanmayan kız öğrenci ise güvenliğinden endişe duyduğunu ve tehdit altında olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
ABDApple ValleyMüslüman öğrenci
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