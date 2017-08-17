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ABD'de Nebraska'daki cezaevlerine "doluluk" davası

- Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, kapasitesinin üzerinde dolu olan Nebraska cezaevlerine, sağlık şartları nedeniyle dava açtı

ABD'de Nebraska'daki cezaevlerine

NEW YORK (AA) - Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), "doluluk" oranı yüzde 200'lere varan Nebraska eyaletindeki cezaevlerini "sağlık şartları" nedeniyle dava etti.

ACLU'dan yapılan açıklamada, Nebraska cezaevlerinin aşırı derecede doluluğunun, "mahkumlar arasında tıbbi ve zihinsel sağlık krizine neden olduğu ve anayasaya aykırı koşullar yarattığı" gerekçesiyle Nebraska eyaleti cezaevleri aleyhine dava açıldığı bildirildi.

Mahkumlar adına Nebraska'nın Lincoln kentindeki ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava dilekçesinde, federal bir yargıçtan, "aşırı tecrit, maluliyet ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarının tek başına kullanılması da dahil olmak üzere sorunları çözmesi için eyalete emir vermesi" istendi.

Davada dilekçesinde ayrıca, "20 yıldan uzun süredir Nebraska eyaletindeki hapishaneler kalabalık, kaynak yetersizliği var ve yeterli personeli yok." ifadesine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığına göre, ülkenin en kalabalık cezaevlerine sahip Nebraska eyaletinde, cezaevlerinin bazıları kapasitesinin yüzde 200 üzerinde dolu durumda.

Normalde 3 bin 275 kişiyi barındırması gereken cezaevlerinde şu anda 5 bin 228 mahkum bulunuyor.

ACLU'nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Nebraska'nın hapishane koşulları insanlık dışı ve anayasaya aykırıdır ve sonuç olarak kamu güvenliğine zarar veriyor. Mahkumlara, rehabilitasyon imkanı vermek yerine, hapis sırasında korkunç bir şekilde travmatize edilmeleriyle, suç işleme oranlarını azaltamayız."

Nebraska'daki cezaevlerinde bazı mahkumların koridorlarda uyumasının "çok az kişi için tasarlanmış küçük hücrelere sıkıştırıldıkları" manasına geldiği belirtilen açıklamada, "cezaevlerinde kemik kırılması için aylarca doktor bekleyenlerin, şizofreni veya bipolar bozukluk gibi ciddi zihinsel rahatsızlığı olanların ilaç alamamasının, sağır veya gözleri görmeyenlerin engelliliklerine uygun koşullarda kalmadıklarının" görülebileceği anlatıldı.

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