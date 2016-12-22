ABD'de Obamacare'e rekor talep

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni yönetimle birlikte iptal edilme olasılığı bulunan Obamacare'e, gelecek yıl için rekor seviyede kişi kayıt oldu.

ABD Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası sistemine yönelik talep yükseldi. Açıklamada, 2017 yılı için 1 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon 100 bini yeni olmak üzere 6 milyon 360 bin kişi sağlık sigortasını Obamacare üzerinden yaptırdığı bildirildi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yürürlükten kaldırmak istediği Obamacare'e yönelik talebin geçen yıla kıyasla 400 bin kişi artarak rekor kırması dikkati çekti. Seçim kampanyası boyunca Obamacare'i sert şekilde eleştiren Trump, başkan seçildikten sonra Obamacare'i feshedeceği konusunda kararlı olduğunu göstermişti.

Ayrıca, Obamacare kapsamındaki sağlık sigortası poliçelerinin gelecek yıl yüzde 20-25 aralığında pahalanmasının kayıtları olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyordu.

Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanı Sylvia Burwell, konuya ilişkin açıklamasında, "Amerikalılar geriye gitmek istemiyor. Olası iptal ve gecikme süresince sağlık sigortalarıyla kumar oynamak istemiyor" ifadelerini kullandı.



Burwell, ayrıca 31 Ocak'a kadar kayıt yaptırma hakkı bulunan yeni üyelere ulaşmak için çalışmalara hız verileceğini bildirdi.

Obama yönetiminin 2010 yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe koyduğu Obamacare, ülkede sağlık sigortasını zorunlu hale getirerek, 40 milyona yakın Amerikalının sigortalanmasını sağladı.



