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ABD’de Orta Çağ Avrupasına açılan kapı

- Wisconsin'de 30 yıldır düzenlenen interaktif Rönesans fuarı, açıldığı hafta sonları ülkeden ve dünyanın dört yanından binlerce ziyaretçiyi Orta Çağ’ın belirgin özellikleri ile tanıştırıyor

ABD’de Orta Çağ Avrupasına açılan kapı

CHICAGO (AA) - ABD’nin Wisconsin eyaletinde 30 yıldır düzenlenen interaktif Rönesans fuarı meraklılara Orta Çağ Avrupasında bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Wisconsin’in Kenosha kentindeki Bristol Rönesans Fuarı'nı farklı temalarla açıldığı hafta sonlarında ülkenin ve dünyanın dört yanından binlerce kişi ziyaret ediyor.

Yıl içinde açık kaldığı 9 hafta sonu süresince toplam 400 bine yakın ziyaretçinin gezmesi beklenen fuarda, 16 yüzyıl yemeklerinden şövalye dövüşlerine, tiyatro oyunlarından renkli gösterilere kadar Orta Çağ’ın tüm belirgin özelliklerine yer veriliyor.

Bünyesinde birçok tiyatro ve gösteri salonunu barındıran fuarı gezen ziyaretçiler 200 farklı noktada alışveriş yapabiliyor.

Görevli personel ve sanatçılar gibi ziyaretçilerinin de büyük bölümü kostüm giyen fuar kapsamında birçok ödüllü yarışma düzenleniyor.

Bu yıl iki hafta sonu daha ziyaret edilebilecek fuarın biletleri yetişkinler için 29.95 dolar, çocuklar için 11.50 dolara satılıyor.


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