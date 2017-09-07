ABD'de polis doğuma yardım etti

HAZLET (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde iki polis, panikle karakoldan yardım isteyen bir çiftin bebeğinin doğumuna yardımcı oldu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre, Hazlet bölgesi polisi Kevin Geoghan ve Patrolman Pat Kiley, "heyecandan çılgına dönen" eşi ile karakoldan yardım isteyen hamile bir kadının doğum yapmasına yardım etti.

Hamile kadın, dün yerel saatle 16.19'da (TSİ 23.19) polislerin yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi.

Polis memurları, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anne ve bebeğinin, Hazlet Beldesi İlk Yardım Ekibi tarafından hastanede kontrol altına alındığı kaydedildi.



















