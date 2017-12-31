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ABD'de polise silahlı saldırı

- Colorado eyaletinde şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polisler saldırıya uğradı - Saldırıda 1 şerif yardımcısı öldü

ABD'de polise silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Colorado eyaletinde bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin silahlı saldırıya maruz kaldığı ve 1 polisin öldüğü bildirildi.

Colorado'nun Denver kentinde Douglas kasabası yakınlarında meydana gelen olayla ilgili Douglas Şerifi açıklama yaptı.

Sabah 06.00 sıralarında bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırı sonucunda 1 şerif yardımcısının öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı belirtildi. Saldırganın ayrıca 2 sivili daha yaraladığı bildirilen açıklamada, şüpheli saldırganın vurularak öldürüldüğü kaydedildi.


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ABDColoradoPolise Saldırı
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