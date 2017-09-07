ABD'de şerif, hapishaneyi barınak olarak teklif etti

NEW YORK (AA) - ABD'de, Irma kasırgasının vurması beklenen Florida'daki Polk County Şerifi Grady Judd, halka hapishaneyi kasırgaya karşı barınak olarak kullanabilecekleri teklifinde bulundu.

Florida'ya bağlı yönetim bölgesi Polk County'de Şerif Judd, bölgeyi pazar günü etkisi altına alması beklenen kasırga Irma dolayısıyla tahliye edileceklere "güvenli barınak" olarak hapishaneyi kullanmalarını teklif etti.

Şerifi Judd attığı twitter mesajında, kasırga Irma'dan nedeniyle hapishaneye sığınacakların garanti altında olduğunu belirterek, hapishaneye alınırken kimlik kontrolü yapılacağını ve cinsel suçlular ve ırz düşmanlarının kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Şerif kasırga için oluşturacakları barınağı attığı mesajında şöyle övdü:

"Eğer #Irma için bir barınağa giderseniz bir garantiniz var, sizi Polk İlçesi Hapishanesi olarak adlandırılan güvenlikli ve güvenlir barınakta size memnuniyetle eşlik ederiz."

Eyalet genelinde acil durum ilan eden Florida Valisi Rick Scott, Irma kasırgasından dolayı tahliye edilenlerin güvenli bölgelere giderken kullandıkları paralı otoyollara bu sürede ücret ödemeleri gerekmediğini bildirdi.

Vali Scott, yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Miami kentinde etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla halka yaptığı uyarılarda, kasırganın eyalete yaklaşmasına yakın ek tahliye emri verebileceğini ve bunun hızlıca yapılması gerektiğini söyledi.

Halen Karayip adalarında etkili olan Irma, şimdiden en az 13 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Irma'nın ABD'de ana karaya hafta sonu pazar günü gibi ulaşması bekleniyor.



