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ABD'de silahlı saldırı alarmı

- Polis, Charleston kentinde silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapattı - Saldırganın bir restauranttakileri rehin almış olabileceği belirtiliyor

ABD'de silahlı saldırı alarmı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Charleston kentinde polisin silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak operasyona hazırlandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti.

Polisten yapılan açıklamada da bir saldırı ihbarı olduğu ancak ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

Silahlı saldırganın bir restauranta girerek kapıyı içeriden kilitlediği ve bazı kişileri rehin aldığı iddiları da yerel medyanın haberlerinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CharlestonGüney CarolinaSilahlı Saldırı
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