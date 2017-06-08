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ABD'de silahlı saldırı

- Süpermarket çalışanı, iş arkadaşlarından 3'ünü tabancayla öldürdükten sonra intihar etti

ABD'de silahlı saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir süpermarket çalışanının 3 iş arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

Pennsylvania polis departmanından yapılan açıklamaya göre, bir süpermarkette çalışan Randy Stair (24) gece iş yerini müşterilere kapattıktan sonra yanında getirdiği iki tabancayla iş arkadaşlarına ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırı sonucu çalışanlardan Terry Sterling (63), Victoria Brong (26) ve Brian Hayes (47) hayatını kaybetti.

İş yerinde bir süre rastgele ateş eden Stair, daha sonra tabancasıyla intihar etti.

Polis saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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ABDSilahlı Saldırı
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