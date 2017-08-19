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ABD'de silahlı saldırılar

- Florida'da iki silahlı saldırıda 1 polis memuru öldürüldü, 3'ü yaralandı

ABD'de silahlı saldırılar

KISSIMMEE (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde Kissimmee ve Jacksonville kentlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Polis Şefi Jeff O'Dell yaptığı açıklamada, polis memurlarının Kissimmee'de bir operasyon sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını kaydetti.

Jacksonville kentinde yaşanan bir başka silahlı saldırıda da 2 polis memurunun yaralandığını dile getiren O'Dell, saldırılarla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 1 kişinin arandığını söyledi.



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ABDFloridaPolis MemuruSilahlı Saldırı
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