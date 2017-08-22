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ABD'de soğutmalı kamyon kasasında 60 göçmen bulundu

FALFURRIAS (AA) - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Falfurrias kentinde gümrük kontrol memurları, sebze taşıyan bir kamyonun soğutmalı kasasında 60 kaçak göçmen buldu.ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, Meksika sınırındaki...

ABD'de soğutmalı kamyon kasasında 60 göçmen bulundu

FALFURRIAS (AA) - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Falfurrias kentinde gümrük kontrol memurları, sebze taşıyan bir kamyonun soğutmalı kasasında 60 kaçak göçmen buldu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, Meksika sınırındaki Falfurrias gümrüğünde cumartesi günü yapılan kontrollerde, bir kamyonun kasasında buzla örtülü brokoli kasaları üzerinde seyahat eden yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu belirtildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığı tahmin edilen göçmenlerin Meksika, El Salvador ve Honduras vatandaşı oldukları ifade edildi.

Kamyon kasasında yaklaşık 9 santigrat derece soğukta seyahat ederek sınırı geçtikleri ifade edilen göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kamyonun şoförü insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geçen ay Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde hipermarketin açık otoparkında park halindeki kamyonun kasasında 8 kişinin cesedi bulunmuş, sıcaktan ve havasızlıktan baygın halde hastaneye kaldırılan 38 kişiden 2'si daha sonra yaşamını yitirmişti.

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ABDABD Gümrük Ve Sınır Koruma İdaresiFALFURRIASKaçak GöçmenlerTeksas
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