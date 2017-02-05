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ABD'de Temyiz Mahkemesinden Trump'ın vize yasağı talebine ret

ABD'de Temyiz Mahkemesi, hükümetin, Başkan Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konulması talebini reddetti.

ABD'de Temyiz Mahkemesinden Trump'ın vize yasağı talebine ret

WASHINGTON

ABD'de Temyiz Mahkemesi, hükümetin, Başkan Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konulması talebini reddetti.

San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi, ABD Adalet Bakanlığınca yapılan, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karara ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın 7 ülkeye uygulanan vize yasağıyla ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını "gülünç" diye nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.

Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

Kararnameyle ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump’ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Muhabir: Zehra Ulucak

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