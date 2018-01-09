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ABD'de toplantı esnasında öğretmene kelepçe takıldı

- Louisiana eyaletinde bir okulda görev yapan Hargrave, okul yönetiminin toplantısı esnasında maaşlar hakkında sorularını artırınca polis tarafından zorla kelepçelendi

ABD'de toplantı esnasında öğretmene kelepçe takıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinde bir okulda yönetimin toplantı yaptığı sırada bir öğretmen, maaşlarla ilgili sorular yöneltince toplantıdan çıkarıldı ve daha sonra polis tarafından kelepçelendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, "Rene Rost" adlı ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Deyshia Hargrave, toplantı esnasında maaşlar hakkında sorularını artırınca polis tarafından zorla kelepçelendi.

Basına yansıyan görüntülerde, okul yöneticilerine yapılacak maaş zammı hakkında sert sorular soran öğretmen, "toplantının düzenini" bozduğu gerekçesiyle susturulmaya çalışıldı.

Daha sonra toplantıdan çıkartılan öğretmene, polisin yere yatırarak kelepçe taktığı görüldü.

Ülkede açıklanan resmi verilere göre, polis 2017'de 987 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü.


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ABDKelepçeöğretmenPolis
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