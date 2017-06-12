ABD'de Trump'a yeni dava

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'nin onayı olmaksızın "yabancı unsurlardan gelir elde ettiği" iddiasıyla Maryland eyaleti ile DC yönetimi tarafından dava açıldığı bildirildi.

Maryland eyaleti ile başkent Washington DC yönetiminin temsilcileri, ortak basın toplantısı düzenleyerek Trump aleyhine dava dilekçesi verdiklerini açıkladı.

DC yönetimi başsavcısı Demokrat Karl A. Racine ile Maryland eyalet başsavcısı Demokrat Brian E. Frosh ortak basın toplantısında, Trump'ın başkan olduktan sonra kendini ticari işlerden uzaklaştırmadığı ve yabancı ülke kaynaklarından gelir elde etmeye devam ettiği iddiasıyla dava açtıklarını belirtti. Her iki başsavcı ayrıca Trump'ın vergi iadelerini açıklamamasının da başlı başına bir sorun olduğunu vurguladı.

Açıklamada Racine, Trump'ın başkentteki sahibi olduğu Trump International Otel nedeniyle dolaylı olarak yabancı kaynaklardan gelir elde ettiğini, bunu Kongre'ye bildirmediğini ve dolayısıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini iddia etti.

Marylan Başsavcısı Frosh da Trump ile bağlantılı ticari işletmelerin, eyaletteki diğer ticari işletmeler karşısında "haksız avantaj" sağladığına ve bunun engellenmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Racine, "Daha önce hiçbir Başkan, anayasanın emirlerine karşı bu kadar saygısız olmamıştı." ifadesini kullanarak Trump'ın başkan olduktan sonra ilgili yasalara uymadığını savundu.

Öte yandan konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise her iki başsavcının da Demokrat olduklarını, davanın temelsiz olduğunu ve konuyla ilgili daha önce birçok kez açıklama yaptıklarını söyledi. Spicer, "Bu davayı yok sayarak işimize bakacağız." açıklamasını yaptı.

20 Ocak'ta göreve gelmeden kısa süre önce Trump, ilişkili olduğu tüm ticari varlıkları oğullarının yöneteceği bir fona devredeceğini açıklamıştı. Ancak Trump'ın bu vaadini yerine getirmediği iddiasıyla bugüne kadar 3 farklı dava açılmıştı.