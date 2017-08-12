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ABD'de yabancı karşıtı satılık ilanı dava edildi

- ABD'nin Michigan eyaletindeki Sivil Haklar Kurumu, "yabancılara ev yok" ifadeli ilanı dava etti

ABD'de yabancı karşıtı satılık ilanı dava edildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinde, evini satışa çıkaran emekli bir askerin, bahçesine koyduğu satılık ilanında yabancılara satmayacağını belirten ifadesi nedeniyle dava açıldı.

Michigan'ın Mason kentinde, Irak savaşında görev yapan emekli asker James Prater'in satılığa çıkardığı evinin bahçesine koyduğu yabancı karşıtı yazılar, eyaletin resmi sivil haklar kurumu Michigan Eyalet Sivil Haklar Dairesi'nin gözünden kaçmadı.

Kurum, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Dairesi'yle birlikte verdiği dilekçede, bahçesine koyduğu yazıların birinde "Sahibinden Satılık" ifadesine, diğerinde de "Şartlar, yabancılara yok, Irak gazisi" ifadelerine yer veren Prater'i dava etti.

Dilekçede, Prater'in evini yabancılara satmayacağını ifade eden yazısının "ulusal kökene dayalı ayrımcılığa karşı devlet ve federal yasaların ihlali" olduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
DavaSivil HaklarYabancı Karşıtlığı
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