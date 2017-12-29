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ABD'de yangın: 6 ölü

- New York'un Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı

ABD'de yangın: 6 ölü

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan yangında en az 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx'da beş katlı bir binada yangın çıktı.

Bronx Hayvanat Bahçesi yakınında bir binada çıkan yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.



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