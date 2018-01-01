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ABD'de yeni yıl kutlamaları

- New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda dondurucu soğuk havaya rağmen bir milyondan fazla kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında yeni yılı kutladı - ABD Başkanı Trump ise Florida'da kendine ait yerleşkede ailesiyle birlikte yeni yıla girdi

ABD'de yeni yıl kutlamaları

NEW YORK (AA) - New York'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi Times Meydanı'nda dondurucu soğuk havaya rağmen toplanan bir milyondan fazla kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi.

Gece yarısından saatler önce hava sıcaklığı eksi 11 dereceyi göstermesine rağmen ünlü meydanı dolduran 1 milyondan fazla kişi her yıl farklı bir tema ile hazırlanan ve bu seneki teması "huzur" olan kutlamaların sembolü "kristal kürenin" düşüşünü yerinde izledi.

Dünyanın dört bir yanından yeni yıl kutlaması için Times Meydanı'na gelen turistler ve ABD'liler, kutlamalar için ayrılan bölümlere girerken tek tek arandı.

Kutlamalarda ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey sahne aldı.

Kalabalığın hep birlikte 60'tan geriye doğru saymasının ardından konfetiler eşliğinde yeni yıla girildi. Kutlamaların yapıldığı Times Meydanı'nda çok sayıda polis ve polis köpekleri görev alırken, meydan civarındaki 125 otopark da bombalı saldırılara karşı boşaltılıp kapatıldı.

Öte yandan başkent Washington'da ise büyük çaplı herhangi bir kutlama göze çarpmazken, birçok eğlence mekanında bir araya gelen Amerikalılar 2018 yılına coşku içinde girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da kendine ait olan Mar-a-Lago adlı yerleşkede ailesiyle birlikte yeni yıla girerken, Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ailesiyle Colorado'yu tercih etti.

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