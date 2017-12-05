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ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın vize yasağını onayladı

- Karara göre, Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı yürürlüğe girecek

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın vize yasağını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin uygulanabilmesine hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın seyahat yasağı kararını onayladığını açıkladı.

Söz konusu karara göre, Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının uygulamaya geçeceği bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından San Fransisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi ve Richmond'daki 4. Temyiz Mahkemesinin bu hafta bir oturum gerçekleştirerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

Başkan Trump'ın vize yasağı, Venezuela ve Kuzey Kore'yi de içeriyor. Alt mahkemeler bu iki ülkeye yönelik vize sınırlamasını daha önce uygulamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın daha önce 8 ülke vatandaşlarını yönelik aldığı karar Hawaii Federal Yargıcı tarafından "ayrımcılık" gerekçesiyle durdurulmuştu.

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ABDSeyahat YasağıYüksek Mahkeme
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