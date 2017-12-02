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ABD'deki Hakan Atilla davası

- MTTB: - "Bu kumpasa ve kötü niyetli oyunlara karşı eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanı'mızın şahsında yüce devletimizin yanındayız, bir ve beraberiz. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, Türk milletinin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır"

ABD'deki Hakan Atilla davası

İSTANBUL (AA) - Milli Türk Talebe Birliği'nden (MTTB), New York'ta tutuklu olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin, "Bu kumpasa ve kötü niyetli oyunlara karşı eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanı'mızın şahsında yüce devletimizin yanındayız, bir ve beraberiz. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, Türk milletinin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır." açıklamasında bulunuldu.

MTTB'den yapılan açıklamada, ABD'de sözde bir yargılamanın yapıldığı kaydedildi.

Yargılamanın evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil, mafyatik biçimde gerçekle ilgisi olmayan deliller üretilerek, "racon kesme", "Türkiye'yi hizaya getirme" maksadıyla usulsüz şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müfterilerin ifadeleri incelendiği takdirde Türk hükümeti yetkilileri ve Cumhurbaşkanı'mızın ismi, maksatlı olarak adeta Türk milletinin zekası ile alay edercesine 'zorlama' bir biçimde davada zikredilmekte, suçla itham edilmekte, dünya üzerindeki hiçbir hukuk devletinde örneği olmayan 'çamur at, izi kalsın' mantığıyla hareket edilerek, başta Cumhurbaşkanı'mızın şahsında Türk milleti ve devleti zora sokulmak istenmektedir. Bizler MTTB olarak, bu kumpasa ve kötü niyetli oyunlara karşı eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanı'mızın şahsında yüce devletimizin yanındayız, bir ve beraberiz. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, Türk milletinin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır."

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ABDMehmet Hakan AtillaMilli Türk Talebe BirliğiYargılama
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