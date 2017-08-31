Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy color note
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

ABD'deki Harvey kasırgası en az 37 can aldı

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'deki Harvey kasırgası en az 37 can aldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Houston'da enerji hatlarının zarar görmesi dolayısıyla çok sayıda ev elektriksiz kaldı.

Felaket sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti.

ABD Deniz Piyadeleri ise sele kapılanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Houston'da şimdiye kadar selde mahsur kalan 13 binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Harvey kasırgası şiddetini azaltarak Louisiana eyaletine doğru ilerliyor.

Hollywood yıldızlarından bağış

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun kendi adını taşıyan vakfınca, felaketin yaralarını sarmak için kurulan United Way Harvey Recovery Fund'a 1 milyon dolar bağış yapıldı.

Sinema oyuncusu Sandra Bullock da 1 milyon dolar yardım sözü vererek, "Ülkedeki kutuplaşmaya rağmen fırtına halkın birlik olmasını sağlayacak. 2,5 metre suda siyaset yok. 2,5 metre suda insanoğlu var." dedi.

Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Kim Kardashian da yardım yapan ünlüler arasında.

Muhabir: Selçuk Acar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfetDünyaFelaketFırtınaHarveyTeksasTropikal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5