ABD'deki Harvey Kasırgası

ANKARA (AA) - ABD'de Rockport kasabasında en az bir kişinin yaşamını yitirmesine ve 12 kişinin yaralanmasına yol açan Harvey Kasırgası'nın yol açtığı seller eyaletin en büyük kenti Houston'a ulaştı.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, düzenlediği basın toplantısında, kasırganın gece saatlerinde kente ulaştığını ve acil durum görevlilerinin 2 binden fazla çağrıya cevap verdiğini belirtti.

Kentteki George R. Brown Kongre Merkezi'nin afetzedelerin konaklaması için açıldığını kaydeden Turner, sürücülere kentteki bazı cadde ve ana yollarda araç kullanmama uyarısında bulundu.

Turner, kentte hangi bölgenin kasırga ve selden etkilendiğini net olarak belirlemenin henüz mümkün olmadığını vurguladı.

Houston Havayollarından yapılan açıklamada da George Bush Uluslararası Havalimanı ve Hobby Havalimanı'nın seller nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

Houston'un yerel televizyon kanalı KHOU-TV çalışanları da kasırga sebebiyle binasını boşaltmak zorunda kalırken, bazı hastaneler de tahliye edildi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, uygun bir zamanda, afetin etkili olduğu eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

Harvey'in en çok etkili olduğu Corpus Christi'ye bağlı Rockport kasabasında, devlet okulu ve mahkeme binası da dahil birçok bina büyük zarar gördü, en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Teksas'taki 254 yönetim bölgesinden 50'sini felaket bölgesi ilan ettiğini açıklamıştı.

Houston büyükşehir bölgesinde Brazos Nehri yakınındaki bölgede yaşayanlar tahliye edilmişti.

Harvey, Teksas'ı 1961'den bu yana vuran "dördüncü kategori"deki ilk kasırga olurken ABD'de en büyük zarara yol açan Katrina 2005'te 'üçüncü kategori' ile etkili olmuştu.