"ABD'deki hemen hemen her evde Türk mermeri kullanılıyor" - Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik: - "Türk mermeri ABD'deki hemen hemen her evde, birçok lüks konutta ve sanatçıların, sporcuların malikanelerinde kullanılıyor. Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorlar. Mermercilerin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını yükseltmesi ve markalaşması gerekiyor" - "Türk şirketleri Panama'yı üs haline getirerek Latin Amerika ülkelerine ulaşabilir" - "Marmara Adası'ndan çıkan mermer dünyada Marmara Mermeri olarak bilinmesine karşın tüm firmalar bunu farklı farklı isimlerle satıyor. Benzer şekilde Burdur bölgesinden çıkan 3 farklı taş da çeşitli isimlerle satılıyor. Bizim her bölgenin mermerini tek marka olarak satarak kaliteyi yükseltme ve markalaşma şansımız var"

02 Mart 2019 Cumartesi 14:31