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ABD'deki iki Rus yerleşkesi ajanların kaldığı gerekçesiyle boşaltıldı

Rus ajanların kaldığı gerekçesiyle Maryland ve New York'taki yerleşkeler boşaltıldı.

ABD'deki iki Rus yerleşkesi ajanların kaldığı gerekçesiyle boşaltıldı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2016'nın son günlerinde aldığı yaptırım kararları gereğince Maryland ve New York'taki iki Rus yerleşkesi boşaltıldı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin kapatılan Rus yerleşkelerinin Rus diplomatları ve aileleri için popüler sayfiye yeri olduğunu bildirdi.

Başkan Obama'nın önceki günkü Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasında, Maryland ve New York'taki yerleşkelerin "istihbarat" amacıyla kullanıldığının tespit edildiğini ve kapatılacağını bildirmesinin ardından yerleşkeler boşaltıldı.

New York'taki yerleşkeye golf klübü ve konaklama tesisi yapma teklifi
Etrafı tel örgülerle çevrili Long Island'taki Rus yerleşkesinin kapatılması emrini takiben Dover Konaklama Grubu CEO'su Butch Yamali, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada New York'un Long Island bölgesindeki yerleşkeyi golf klübü veya konaklama tesisleri yapmak için Rus yetkililere teklif vereceğini bildirdi.

1913 yılında doğa düşkünü George du Pont Pratt için inşa edilen malikane, 1952'de Sovyetler Birliği döneminde Rus yetkililer tarafından satın alınmıştı.

"Rus ailelerinin tatil yeri"
Yerleşkelerin kapatılmasını eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin bu yerlerin "Rus diplomatlar ve aileleri için popüler sayfiye yeri" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Noel ve çocuklarımız için tatil dönemi. Şu an çocukların bu tesislere gitme zamanı. Bahsettikleri iki tesisteki çocuklarımızı atmalarının, büyük bir skandal olduğunu düşünüyorum."

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