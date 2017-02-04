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ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması

- Trump'ın göçmen karşıtı kararlarına karşı dayanışma gösterisinde bulunmak için JFK Uluslararası Havalimanı'nda topluca cuma namazı kılındı

ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması

NEW YORK (AA) - New York'taki Müslüman Amerikalılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı başkanlık kararnamelerine karşı dayanışma gösterisinde bulunmak amacıyla JFK Uluslararası Havalimanı'nda topluca cuma namazı kıldı.

Trump'ın 7 İslam ülkesinden vatandaşların bir süreliğine ülkeye girişine sınırlama getirmesi ve mülteci alımını durdurmasına yönelik protesto gösterileri devam ediyor.

200 civarında Müslüman Amerikalı göçmen, Trump'a karşı dayanışma gösterisinde bulunmak için JFK Havalimanı'nın Terminal 4 bölümünde bir araya geldi. Grup daha sonra terminalin otoparkında İslam Kardeşliği Camisi'nden El-Hac Tali 'Abdur-Raşid'in (Mosque of Islamic Brotherhood) imamlığında topluca cuma namazı kıldı.

New York Göçmenlik Koalisyonu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, MinKwon Toplum Eylemi Merkezi adlı Koreli ve diğer Asyalılara hizmet eden sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Havalimanındaki dayanışma gösterisine, Holokost'tan sağ kurtulan 91 yaşındaki Amerikalı Suzanne Loebl de katıldı. Konuşmalar bölümünde göstericilere hitap eden Loebl, "Günümüzün mülteci ve göçmenleriyle birlikteyim ve ülkemin ruhunu yansıtmayan haksız ve adaletsiz başkanlık kararnamelerinin tersine çevrilmesini istiyorum." dedi.


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