ABD'deki Ortodoks Yahudilerinden zorunlu askerlik tepkisi

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde toplanan bir grup Ortodoks Yahudi, İsrail hükümetinin zorunlu askerlik planına tepki gösterdi.

Manhattan'daki İsrail'in BM Daimi Temsilciliği'nin karşısında bir araya gelen Ortodoks Yahudiler, İsrail hükümetinin zorunlu askere alma politikasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

"The True Torah Jews" (Gerçek Tevrat Yahudileri) adlı Ortodoks Yahudi grubu, burada yaptıkları açıklamada, İsrail hükümetinin, zorla askere alma planları bulunduğunu belirterek, bunun din özgürlüğüne doğrudan saldırı olduğunu dile getirdi.

Göstericiler açıklamalarında ayrıca "İsrail hükümeti, Ortodokslara zorla kendi ahlak ve değerlerini ihlal ettirmek istiyor. Amerikan Yahudiliği, bu adaletsizliği hoşgörüyle karşılamayacak" ifadesine yer verdi.

Kendilerine "Gerçek Tevrat Yahudileri" diyen göstericiler, ellerinde taşdıkları dövizlerde ise "Problemi siz yarattınız. Bizden düzeltmeyi beklemeyin.", "İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddediyoruz. Çünkü Yahudilerin kendi devletini kurmaları ve herhangi bir ulusa savaş açmaları yasaklanmıştır." ve "İsrail gerçek Yahudiliği temsil etmiyor" gibi ifadeler kullandı.

Muhabir: Selçuk Acar