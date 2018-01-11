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ABD'deki sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

ABD'deki sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların çamur seline neden olduğu eyaletin güneyinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown, yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini, 28 kişinin yaralandığını bildirdi.

Brown, kayıp 13 kişinin aranmasına ise devam edildiğini belirtti.

Öte yandan, çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'in konutunun da olduğu 300 ev hasar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Kaliforniya Eyaletiçamur Seli
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