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ABD'deki Türklerden Haleplilere yardım

- TACS tarafından düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemeleri savaş mağduru Haleplilere gönderildi

ABD'deki Türklerden Haleplilere yardım

NEW YORK (AA) - Türk-Amerikan Kültür Toplumu (TACS), Halep'te yerlerinden edilmiş Suriyeliler için yardım kampanyası düzenledi.

Merkezi ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan TACS tarafından zor kış koşullarında yardıma muhtaç durumdaki Haleplilere ulaştırılması için toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.

TACS'tan yapılan açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle organize edilen yardım kampanyasında 32 bin 200 parça malzeme toplandığı bildirildi.

Malzemelerin kış mevsimi ihtiyaçları düşünülerek hazırlandığı belirtilen açıklamada, gelecek haftalarda Türkmenler için de buna benzer bir yardım kampanyasının düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, malzemelerin bir ay içinde Haleplilere ulaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
HalepTACS
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