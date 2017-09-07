NEW YORK (AA) - ABD'nin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle, birçok eyalette zorunlu "acil durum" ilan edilirken, alınan zorunlu tahliye kararları uygulanmaya devam ediyor.

Karayip ülkelerinde büyük bir yıkıma neden olan beşinci kategorideki Irma kasırgasının hafta sonu pazar günü gibi ABD'de ana karaya ulaşacağı beklentisi ülkenin güneydoğu kıyılarında bulunan birçok eyalette daha "acil durum" ilan edilmesine neden oldu.

Eyalet genelinde "acil durum" ilan eden Florida Valisi Rick Scott, birçok bölgenin boşaltılması için zorunlu tahliye kararı aldı.

Monroe County'deki Key West bölgesinde alınan zorunlu tahliye kararının ardından şu ana kadar 30 bine yakın kişi adadan tahliye edildi.

Miami-Dade County'de 2 milyon 700 bin kişiye tahliye kararı verilirken, şu ana kadar 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Miami Beach Belediye Başkanı Philip Levine Miami-Dade County'de 12 yıl sonra ilk defa zorunlu tahliye kararı verildiğini bildirdi.

- Miami'de perşembe ve cuma okullar tatil

Florida'nın güneyinde bulunan Miami kentinde Belediye Başkanı Carlos Gimenez de perşembe ve cuma günleri okulları tatil ilan ettiğini açıkladı.

Florida'da Miami-Dade, Broward ve Palm Beach idari bölgelerinde yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı yerleşim yerlerinde büyük çaplı tahliye işlemlerine şimdiden başlanırken, başta hastane ve yaşlılar yurdunda bulunanların tahliyeleri devam ediyor.

Miami Belediye Başkanı Gimenez kasırgaya karşı hazırlıkların devam ettiğini ve şimdilik bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi. Gimenez, vatandaşları kasırganın neden olabileceği su taşkınlarına karşı uyarırken, elektrik kesintileri olabileceği, yiyecek-içecek ve akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğini kaydetti.

Florida'nın ardından ülkenin güneydoğu kıyılarında bulunan birçok eyalette daha acil durum ilan edildi.

- Georgia eyaletinde zorunlu Irma tahliyesi

ABD'nin Georgia eyaletinde Vali Nathan Deal, hafta sonu pazar günü gibi eyaleti vurması beklenen Irma kasırgası nedeniyle Atlantik'e kıyı bölgelerde zorunlu tahliye kararı aldı.

Kasırga nedeniyle 30 idari bölgede acil durum ilan eden eden Vali Deal aldığı en son zorunlu tahliye kararı, cumartesi sabahı 8:00'dan itibaren I-95 otobanının doğusunda kalan tüm kıyı bölgelerini kapsıyor.

- Trump moral verdi

Florida dışında, Porto Riko ve Amerikan Virgin Adaları için de acil durum ilan eden ABD Başkanı Trump, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA), afet yardımı çalışmaları için talimat verdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irma kasırgası hiddetli ama yerlerini zaten almış, yardıma hazır durumdaki yetenekli ve cesur insanlardan oluşan harika ekiplerimiz var. Dikkatli olun ve güvende kalın" ifadesini kullandı.

- İdamın ertelenmesi talebi

57 yaşındaki Cary Michael Lambrix adlı idam mahkumunun 5 Ekim'de yapılması planlanan infazının ertelenmesi istendi.

Mahkumun avukatlarından Martin McClain, mahkemeye yaptığı başvuruda, kendisinin ve diğer savunma avukatlarının beşinci kategorideki fırtınanın vuracağı bölgede yaşadığını belirterek, dosyalama ve mahkeme brifingleri için ek süre talep etti. McClain ayrıca ailelerinin kasırgaya hazırlanması için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Başsavcılık ise idam mahkumu Lambrix'in avukatının başvurusuna itiraz etti.