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ABD'den Çiygöz'e mahkumiyet kararına tepki

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz'ün, Rusya'nın işgalinden önce meydana gelen bir gösteriyle ilgili asılsız iddialar gerekçe gösterilerek 10 Eylül'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasından derin şekilde rahatsısız"

ABD'den Çiygöz'e mahkumiyet kararına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis cezasına sert tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamayla, Çiygöz hakkında verilen 8 yıllık hapis cezası kararını eleştirdi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz'ün, Rusya'nın işgalinden önce meydana gelen bir gösteriyle ilgili asılsız iddialar gerekçe gösterilerek 10 Eylül'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasından derin şekilde rahatsızız. Bu adım, Rusya'nın Kırım'ı ilhak girişimine karşı durması nedeniyle hedef alınan KTMM ve meclis liderlerine karşı uzun süredir yürütülen siyasi motivasyonlu yasal eylemlerden sadece biridir."

Önceki gün de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin bir soruya verdiği yazılı cevapta, Çiygöz'ün 3 yıla yaklaşan bir tutukluluğun ardından, Kırım’daki fiili yönetimin "sözde mahkemesi" tarafından 11 Eylül 2017'de 8 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Kararın, Kırım’daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklediğini vurgulayan Müftüoğlu, "Çiygöz hakkında verilen bu kararın gözden geçirilmesini ve adı geçenin serbest bırakılmasını ümit ediyor, Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Dışişleri BakanlığıKırımKırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz
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