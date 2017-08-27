ABD'den el sanatları öğrenmek için geldiler

BALIKESİR (AA) - SERHAT BUĞRA ŞENKÖKCÜ - Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Agrida Tarım ve Turizm Derneğinin yürüttüğü "Workaway Uluslararası Gönüllük Sistemi" ile Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Amerikalı Bety ve Kyle Peterson çifti, Kazdağlarının eteklerindeki kırsal Hacıaslanlar Mahallesi’nde ahşap el sanatlarını öğreniyor.

El sanatları ustası Mehmet Ali Tuzlu’ya ait atölyede bu sanatı öğrenen çift, 2 hafta günde 5 saat gönüllü mesai yapıyor. Müzisyen Bety, aşçı eşi Kyle ile kırsal hayata alışmaya çalışıyor.

Her gün yemek yapan ve Mehmet Ali Tuzlu’ya atölyesinde yardım eden çift, yıl boyunca biriktirdikleri parayla 2 ay içinde 4 ülke gezdi. İngiltere, Norveç ve Fransa’nın ardından son olarak Türkiye’ye gelen Peterson çifti, daha uzun kalmak için yeniden ülkeye gelmeyi planlıyor.

Bety Peterson, AA muhabirine, Türkiye’yi daha fazla tanımak istedikleri belirterek, "İngiltere, Norveç ve Fransa’nın ardından Türkiye’ye geldik. Türkiye sıcak. Bu iyi bir şey. Buraya gelmeden önce ülkeyle ilgili hiçbir fikrimiz yoktu ama geldikten sonra çok sevdik. Gitmeden önce daha da bilgi sahibi olmak, tanımak istiyoruz. Bir daha geleceğiz ve o zaman daha çok yer gezeceğiz." dedi.

Kyle Peterson de burada keyflerinin yerinde olduğunu aktardı.

Agrida Tarım ve Turizm Derneği Başkanı Bahadır Yasa, derneklerinin düşük bütçeli gezi ve meslek öğrenme programı Workaway Uluslararası Gönüllük Sistemine dahil olduğunu vurguladı.

Amerikalı Peterson çiftinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelenler arasında olduğunu belirten Yasa, "Onlar burada 2 hafta el sanatlarını öğrenip ülkemizi tanımaya çalışıyor. Bizler onlara, onlar da bizlere faydalı oluyorlar. Günde 5 saat, haftada 35 saat çalışıyorlar. Burada çiftliğe faydalı oluyorlar. Bu sistemde, çocuk bakıcılığından müzik dersine, çiftçilikten araç kullanmaya kadar farklı alanlar olabiliyor. Biz burada tarım faaliyetleri ve ahşap el sanatları yaptırıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Tuzlu, atölyede atalarından yadigar ahşap göçebe el sanatları ürettiğine işaret ederek, Amerikalı çiftin 2 haftadır yanında olduğunu bildirdi.

Tuzlu, "Onlar çok meraklı ve çabuk öğreniyor. Çiftliğimizde günlük işlere de yardımcı oluyorlar. Bu yıl buraya gelen ikinci grup bu. Geçen ay da Uzak Doğulu bir grup gelmişti. Bu tür faaliyetler ülkeler arasında kültürlerin buluşmasına vesile oluyor." diye konuştu.