ABD'den Filipinler ordusuna Marawi'deki çatışmalar için destek

ZAMBOANGA (AA) - ABD'nin, Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi'de, kenti kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü mensuplarıyla askerler arasında devam eden çatışmalarda orduya destek verdiği bildirildi.

Yerel GMA yayın kuruluşunun haberine göre, ABD'nin Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Filipinler hükümetinin talebi doğrultusunda ABD Özel Kuvvetleri, operasyonların sürdüğü Marawi'de Filipinler Silahlı Kuvvetlerine Maute ve Ebu Seyyaf militanlarıyla mücadelelerinde destek oluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, önceden de olduğu gibi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin terörle mücadele çabalarını desteklemek için Filipinli ortaklarla rutin olarak üst düzeyde fikir alışverişi yaptığı belirtildi.

Filipinler Ordusu 1. Piyade Tümeni Sözcüsü Yarbay Jo-ar Herrera, düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin desteğiyle ilgili olarak "Çatışmıyorlar, sadece teknik destek sağlıyorlar." dedi.

Herrera, Amerikalı mevkidaşlarının varlığının istihbarat paylaşımına ve küresel terörizme karşı mücadelede paylaşılan teknik desteğe olanak sağladığına dikkati çekti.

Ayrıca Marawi'de tarafların açıklamalarından önce ABD'ye ait casus uçağın havalandığının görüldüğü bildirildi.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı.

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 38'i sivil 96 kişi hayatını kaybetti, 138 militan öldürüldü.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, 31 Mayıs'ta, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Filipinler'de Temsilciler Meclisinin altı üyesi, 5 Haziran'da, sıkıyönetimin yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi için kaleme aldıkları dilekçede, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesini gerektirecek bir ihtilal ya da istila söz konusu olmadığını belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.



Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.





