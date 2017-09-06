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ABD'den Güney Sudanlı üst düzey yetkililere yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Sudanlı üst düzey 3 yetkili hakkında yaptırım uygulama kararı aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, Genelkurmay...

ABD'den Güney Sudanlı üst düzey yetkililere yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Sudanlı üst düzey 3 yetkili hakkında yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Malek Reuben ve eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong'a, "Barışı, güvenliği ve istikrarı tehlikeye attıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, ABD'deki mal varlıklarının doldurulduğu, ABD'ye girişlerinin ve ABD vatandaşlarının bu kişilere ait firmalarla ticaret yapmasının yasaklandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Güney Sudan'da halkın üçte biri, iç savaş nedeniyle 4 yıldır devam eden kriz yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon kişi yerlerinden oldu.


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Anahtar Kelimeler:
ABDGüney SudanABD Yaptırımları
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