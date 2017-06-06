ABD'den İnsan Hakları Konseyi açıklaması

CENEVRE (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin dünyanın güvenini kaybettiğini belirterek, "ABD, İnsan Hakları Konseyinden ayrılma değil Konseyin meşruiyetini yeniden tesis etme çabasında." dedi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumu için bu ülkede bulunan Haley, Cenevre Enstitüsünde düzenlenen "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki Geleceği" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasının büyük bölümünde Konseyi eleştiren Haley, "İnsan hakları konusunda duyarlı herkesin bilmesi gereken bir gerçek var; Konsey düzgün hareket etmediği müddetçe insan hakları konusunda inandırıcılığını kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Haley, insan hakları konusunda sicili en bozuk ülkelerin Konsey üyesi oldukları savunarak, "Konsey, dünyanın güvenini kaybetti." diye konuştu

İnsan Hakları Konseyine üye 47 ülkenin yarısından fazlasının temel insan hakları standartlarına ulaşamadığını dile getiren Haley, bu ülkelere örnek olarak Venezuela, Küba, Çin, Burundi, Suriye ve Suudi Arabistan'ı gösterdi.

- "Çocuklar açlıktan ölüyor"

Haley, özellikle Venezuela'yı sert bir dille eleştirerek, "Venezuela'da hükümet sistematik olarak sivil toplumu imha ediyor. Hukuksuz tutuklamalar ve işkenceye imza atıp, basın ve ifade özgürlükleri ihlal ediliyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Venezuela halkı temel insan haklarından yoksun yaşıyor." ifadesini kullandı.

Birçok insan hakları ihlaline rağmen Konseyin bugüne kadar Küba'yı bir kez dahi kınamadığını belirten Haley, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sırasında binlerce sivilin hayatını kaybettiğine ve Konseyin bu meseleyi ele almak için toplanmadığına dikkat çekti.

Haley, "politik manipülasyonların mekanı oldu" ifadesini kullandığı Konseyin evrensel değerlere katkıda bulunamadığını söyledi.

- "Suriyeli sığınmacılar evlerine dönmek istiyor"

ABD'nin Konseydeki geleceğine ilişkinde olarak da Haley, "ABD İnsan Hakları Konseyinden ayrılma değil Konseyin meşruiyetini yeniden tesis etme çabasında." diye konuştu.

Haley, ABD'nin Suriyeli sığınmacıları kabul etmemesinin nedenine ilişkin bir soruya "bu kişilerin ABD'ye gelmek istemediği" yanıtını verdi.

Üç milyon Suriyeli sığınmacıya kucak açan Türkiye'yi ziyareti sırasında sığınmacı kamplarını ziyaret ettiğini hatırlatan Haley, "Bu ziyaretimde kamp veya kamp dışında vaktimin büyük bir kısmını Suriyeli sığınmacılarla görüşmelere ayırdım. Ne eksikleri olduğunu sorduğumda bana büyük bir travma yaşadıkları için psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını, Suriye'deki evlerine geri dönmek istediklerini söylediler. Hiçbiri ABD'ye gelmek istediğini söylemedi." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin Filistinlilerin haklarını ihlal etmesi nedeniyle İsrail'i eleştirmesi ABD tarafında rahatsızlığa neden oluyor.

Trump yönetiminin bu nedenle Konseyden çekilebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Haley'in bugünkü konuşmasının bu konuda ipuçları içermesi bekleniyordu.

Konseyin 23 Haziran'a kadar sürecek oturumunda başta Suriye, Myanmar, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları, Mısır, Yemen, Kuzey Kore ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları, ifade özgürlüğü, iklim değişikliği, sığınmacılar ve aile içi şiddet gibi konular ele alınacak.

Çeşitli panel ve etkinliklerin düzenleneceği Konseyin 35. oturumunda insan hakları konularında çok sayıda rapor değerlendirilecek.



