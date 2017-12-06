ABD’den Irak ve Suriye’deki asker sayısı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak’ta yaklaşık 5 bin 200, Suriye’de ise yaklaşık 2 bin Amerikan askeri bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Irak ve Suriye’de DEAŞ karşıtı operasyonların, örgütün büyük ölçüde yenilgiye uğramasıyla aşağı yönlü bir trend gösterdiğini ifade etti.

ABD’nin Suriye ve Irak’taki askeri varlığını bu trende paralel olarak yapılandıracağını dile getiren Manning, şunları kaydetti:

“Savunma Bakanlığının Irak’ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu kuvvetler DEAŞ ile mücadelede ortaklarımıza önemli bir destek verdi. Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir."

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının “şartlara bağlı” olarak değişim göstereceğini bildiren Manning, operasyonlar azaldıkça bu sayının da düşürülebileceği ifade etti.

Söz konusu şartlarla ilgili Manning, bölgede ABD’nin amacının, DEAŞ’ın “tekrar dönmemesini", “örgütün kendini toparlamamasını” ve “dış saldırıları gerçekleştirme kabiliyetini kaybetmesini sağlamak” olduğunu belirterek, bu amaç gerçekleştirilene kadar ABD’nin Suriye ve Irak’ta operasyonlara destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Pentagon daha önce Suriye’deki asker sayısını 503 olarak veriyordu. Geçen haftalarda Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezi’nin verileri ortaya çıkmış ve eylül ayı itibarıyla ABD’nin Suriye’de bin 723 askeri olduğu tespit edilmişti.

Pentagon geçen hafta Suriye’de Rakka operasyonuna destek vermek üzere gönderilen 400 kişilik topçu birliğini çektiğini duyurmuştu.

Irak’ta ise ABD’nin 5 bin 262 askeri olduğu belirtiliyordu.