ABD'den İran'a

WASHINGTON (AA) - ABD hükümeti, İran'ın Yemen'deki "istikrar bozucu" faaliyetlerini yüz milyonlarca dolarlık sahte para basarak desteklediği gerekçesiyle 2 kişi ve 4 şirketi yaptırım listesine ekledi. Washington'ın kara listesine alınan matbaalardan ikisinin Almanya'da faaliyet göstermesi dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Güçleri'ni sahte Yemen riyali basarak destekleyen 6 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, geniş kapsamlı dolandırıcılık çetesinin bastıkları sahte paralarla başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki şirketlerden DMO Kudüs Güçleri yararına ürün satın aldığı iddia edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu çete, DMO Kudüs Güçleri'nin Avrupalı şirketleri, Körfez hükümetlerini ve dünyanın geri kalanını istikrar bozucu faaliyetlerini desteklemesi amacıyla kandırmak için kullandığı derin dolandırıcılık yöntemlerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin kara listesine eklenen kişilerden Reza Heidari'nin kontrol ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacak şirketlerden ForEnt Technik ve Printing Trade Center'in Almanya'da faaliyet gösterdiği belirtildi. Tahran merkezli Pardazesh Tasvir Rayan ve Tejarat Almas Mobin Holding isimli firmalar ise yine DMO adına hareket eden Mahmoud Seif'in kontrolünde oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Hazine Bakanlığının yaptırım listesine alınanların ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurması yasaklanıyor.