ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, ABD'ye siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu ve farklı gruplarla ilişkisi bulunan 11 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Bakanlık, yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin İran ile ilişkili 11 kişiye yaptırım kararı aldığına vurgu yapılarak, "Yaptırım kararı alınan kişilerden birisi İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füze programını destekliyor, Ukrayna kökenli iki kişi ise IRGC-Kudüs Gücü ile bağlantılı havayollarına destek veriyor, iki İran kökenli kişi ise ABD'nin finans sistemlerine siber saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, İran'ın bölgede gerçekleştirdiği "provakasyonlara" karşı sert tepkiler vereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IRGC-Kudüs Gücü'ne ve diğer aşırıcı gruplara verdikleri destek, Suriye'de şiddetin devam etmesine sebep olan kampanyalara ve ABD'nin ekonomisini hedef alan siber saldırılara en sert tepkiler verilecektir."

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.