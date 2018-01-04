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ABD'den İran'daki "protestoculara" yönelik açıklama

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız"

ABD'den İran'daki

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.

Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğine dikkati çekti.

Nauert, şunları kaydetti:

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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ABDIranProtesto Gösterileri
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