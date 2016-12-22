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ABD'den Japonya'ya Okinawa üssünden arazi devri

- ABD, 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine devretti

ABD'den Japonya'ya Okinawa üssünden arazi devri

TOKYO (AA) - ABD, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine törenle devretti.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga ve ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Caroline Kennedy'nin katılımıyla Okinawa'nın Nago kentinde düzenlenen törende, 1972'den bu yana ABD'den Tokyo hükümetine en büyük arazi devri yapıldı.

Törene, ABD'nin Japonya'daki askeri varlığına karşıtlığıyla bilinen Okinawa Valisi Takeşi Onaga katılmadı.

Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, "suç oranının, gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor.


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ABD Askeri üssüJaponyaJaponya Hükümet Sözcüsü Yoşihide SugaOkinawa
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