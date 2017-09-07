BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, nükleer füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulanması talebinde bulundu.

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerle paylaştı ve bu metnin 11 Eylül Pazartesi günü oylanması istedi.

Yeni tasarı, Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulanması, bu ülkenin lideri Kim Jong-un'un yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi, tekstil ihracatının ve Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasının yasaklanması başlıklarını kapsıyor.

Yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı çıkıp füze denemelerini kınayan Çin ve Rusya'nın yeni tasarı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise henüz netleşmedi ancak bu iki ülke krizin sadece yaptırım ve baskılarla çözülemeyeceğini belirtiyor ve müzakerelere başlanmasını teklif ediyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni yaptırımların Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini söylemişti.

BMGK geçen temmuz ayında uzun menzilli iki füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen yeni yaptırımlar uygulanması kararını almıştı.

Konsey, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana bazı askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren 8 kararı kabul etti.