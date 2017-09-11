Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

ABD'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 18 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu, Mısır'da güvenlik konvoyuna...

ABD'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 18 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu, Mısır'da güvenlik konvoyuna yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Terör tehlikesine karşı mücadelesinde Mısır'ın yanında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MısırABD'den Kınama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5