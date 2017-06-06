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ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı

KAHİRE (AA) - ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu. Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer...

ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına

KAHİRE (AA) - ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Hristiyanlara ait noktalara daha önce saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, yeniden saldırılar yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Mısır'da ikamet eden ABD vatandaşlarının dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, ülkedeki ABD misyonunun da ikinci emre kadar Kahire el-Kubra (Büyük Kahire) dışındaki dini yerleri ziyaret etmeyeceği vurgulandı.

ABD Büyükelçiliği, Mısır'ın Minya kentinde 26 Mayıs'ta düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, Kıptileri hedef alan silahlı saldırıdan bir süre önce de vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.

Söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDMısırTerör Saldırısı Uyarısı
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