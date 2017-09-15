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ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı

Aşiretler Bölgesi'ndeki bir eve İHA'dan fırlatılan füzelerle 3 militan öldürüldü.

ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı

İSLAMABAD - (AA) - Pakistan'ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD'nin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üç militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölge emniyet yetkilileri, Afganistan sınırında, Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD ordusuna ait İHA'dan bir eve iki füze fırlatıldığını belirtti.

Yetkililer saldırıda, evdeki üç militanın öldürüldüğünü ifade etti.

ABD'nin, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği İHA saldırısında, Afgan Talibanı lideri Molla Ahtar Mansur öldürülmüştü.

Pakistan, ABD'nin kendi topraklarında yaptığı İHA saldırılarının, egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Muhabir: Yusuf Hatip

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