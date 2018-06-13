ABD'den Rus ve Suriyeli iş adamlarına para aklama davası

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığınca, beşi Rus ve üçü Suriye vatandaşı olmak üzere 8 iş adamına, Suriye’ye jet yakıtı satmak, dolar transferi yapmak ve para aklamak suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya merkezli taşımacılık şirketi Sovfracht adına çalışan 8 iş adamına, ABD’nin Suriye ile Kırım yaptırımlarını deldikleri ve milyonlarca dolarlık para aklama faaliyetine karıştıkları gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) yapılan soruşturma sonucunda dava açılan isimlerden beşini (Ivan Okorokov, Ilya Loginov, Karen Stepanyan, Alexey Konkov ve Liudmila Shmelkova) Sovfracht’ın Rus vatandaşı çalışanları oluşturdu.



Şirketin Suriye’ye jet yakıtı satmasına aracılık eden Suriye vatandaşları Yaser Naser, Farid Bitar ve Gabriel Bitar da aynı suçlamalarla mahkemeye verildi.

