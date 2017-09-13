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ABD'den S-400 füze savunma sistemi açıklaması

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli"

ABD'den S-400 füze savunma sistemi açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi alımı görüşmelerine ilişkin, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli. Rusya sistemi, eğer Türkiye bahsedildiği gibi S-400'leri alırsa bu standartlara uymaz ve bu bizim için kaygı verici bir durum." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri-teknik iş birliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik sözleşmenin imzalandığını ve uygulanmaya hazırlandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaS-400 Füze Savunma SistemiTürkiye
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