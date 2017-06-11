Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi

ABD'den Somali'de hava saldırısı

- Pentagon'dan yapılan açıklamada, Somali'de eş-Şebab terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi

ABD'den Somali'de hava saldırısı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun, Somali'de eş-Şebab terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

White, saldırının, başkent Modagişu'nun yaklaşık 300 kilometre güneybatısında doğrudan eş-Şebab unsurları hedef alınarak ve Somalili yerel unsurlarla koordinasyon halinde yapıldığını belirtti.

Söz konusu saldırının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pentagon'a mart ayında verilen onay çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin eş-Şebab örgütünü geriletip yok etmek ve bölgesel istikrara katkı yapmak adına operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.

30 Mart tarihinde ABD Başkanı Trump, Pentagon Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) eş-Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi vermişti.

Bu yetkiden önceki hafta ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, örgütle mücadele etmek ve Somali'deki kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere ulaşımı sağlamak adına "Beyaz Saray’dan Somali’deki angajman kurallarının gevşetilmesini" talep ettiklerini açıklamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDPentagonSomali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5