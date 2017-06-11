ABD'den Somali'de hava saldırısı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun, Somali'de eş-Şebab terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

White, saldırının, başkent Modagişu'nun yaklaşık 300 kilometre güneybatısında doğrudan eş-Şebab unsurları hedef alınarak ve Somalili yerel unsurlarla koordinasyon halinde yapıldığını belirtti.

Söz konusu saldırının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pentagon'a mart ayında verilen onay çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin eş-Şebab örgütünü geriletip yok etmek ve bölgesel istikrara katkı yapmak adına operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.

30 Mart tarihinde ABD Başkanı Trump, Pentagon Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) eş-Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi vermişti.

Bu yetkiden önceki hafta ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, örgütle mücadele etmek ve Somali'deki kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere ulaşımı sağlamak adına "Beyaz Saray’dan Somali’deki angajman kurallarının gevşetilmesini" talep ettiklerini açıklamıştı.